البامية تسجل 20 جنيها .. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاحد 25-8-2019

تباينت أسعار الخضراوات اليوم، الأحد 25 أغسطس 2019، بسوق العبور ، و تراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 و4 جنيهات، وكيلو البطاطس من 3 إلى 5.5 جنيه، والبصل من 2 إلى 3.5 جنيه، والكوسة من 5 إلى 8 جنيهات.



وسجلت الفاصوليا من 25 لـ35 جنيها، وكيلو الباذنجان الرومي 3 جنيهات، والباذنجان البلدي 3 جنيهات، والجزر 9 جنيهات.



وسجل الفلفل الرومى البلدى ارتفاعا بقيمة 50 قرشا حيث تراوح بين جنيهين و 4.5 جنيه.



وتراوح الفلفل الحامي البلدي بين جنيهين و 4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا وسجلت الملوخية بين جنيهين و3 جنيهات.



الخيار البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا بينما ارتفع سعر كيلو البامية جنيهان ليتراوح بين 14 و20 جنيها.





أسعار الفاكهة اليوم



تراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 17 و21 جنيها، وكيلو التفاح المصري من 8 إلى 10 جنيهات، والتين البرشومي بـ8 جنيهات و تراوح الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.



وسجل سعر البرتقال الصيفي 7 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر 7 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر 5 جنيهات، وسعر الكانتلوب من 3 إلى 6 جنيهات، والرمان بـ 8 جنيهات، والكانتلوب من 3 إلى 6 جنيهات، ومانجو عويس من 17 لـ 25 جنيها.