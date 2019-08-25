ضبط عصابة سرقة السيارات والدراجات النارية بالخانكة

نجحت الاجهزة الامنية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة السيارات والدراجات النارية وتقطيعها وإعادة بيعها كقطع غيار .



أكدت تحريات ومعلومات مباحث إدارة المرور بمديرية أمن القليوبية قيام "مالك ورشة - 47 سنه - مقيم بجسر السويس بالقاهرة" بسرقة السيارات والدراجات النارية وتقطيعها والتلاعب فى الأجزاء الجوهرية الخاصة بها لمواضع الشاسية والمحرك بغرض إخفاء معالمها وإعادة بيعها كقطع غيار ، متخذًا من الورشة محل عمله الكائنة بناحية الجبل الأصفر دائرة مركز شرطة الخانكة ، محلًا لممارسة نشاطه الإجرامى بالإشتراك وآخرين .



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهداف الورشة المُشار إليها وضبط المتهم ، وبرفقته (عاطلين – لهما معلومات جنائية مسجلة )، وبتفتيش الورشة عثر بداخلها على (3 مركبات تروسيكل بدون لوحات معدنية أحدهما مبلغ بسرقتها بقسم شرطة ثالث الإسماعيلية ) ، وكذا تم ضبط العدد والأدوات المستخدمة فى عملية التقطيع .



وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكاب الواقعة وتكوينهم تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص فى سرقة السيارات والدراجات النارية وتقطيعها وإعادة بيعها كقطع غيار.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

