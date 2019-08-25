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تعليم

4 مبان جديدة بمدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:42 ص
امين عام صندوق تطوير
امين عام صندوق تطوير التعليم يتفقد المباني الجديدة
ياســـمين بدوي
قام الدكتور أحمد حسني الحيوي أمين عام صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، صباح اليوم بزيارة مدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية.

جاءت الزيارة في اطار حرص صندوق التعليم الدائم للتعاون المستمر والمثمر والداعم لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجميع مؤسسات الدولة.

حيث قام الحيوي بتفقد المنشآت التي قام الصندوق بتنفيذها لتطوير المدرسة.

وأكد الحيوي أن صندوق تطوير التعليم قد انشأ في هذه المدرسة، اربع مبان جديدة وملعب كرة قدم مضاء مجهز بالكامل.

وأوضح الحيوي أن الهدف من هذه التجديدات أن تكون المدرسة نموذجا متميزا لمدارس التعليم الفني بالمحافظة.

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