4 مبان جديدة بمدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية

قام الدكتور أحمد حسني الحيوي أمين عام صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، صباح اليوم بزيارة مدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية.



جاءت الزيارة في اطار حرص صندوق التعليم الدائم للتعاون المستمر والمثمر والداعم لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجميع مؤسسات الدولة.



حيث قام الحيوي بتفقد المنشآت التي قام الصندوق بتنفيذها لتطوير المدرسة.



وأكد الحيوي أن صندوق تطوير التعليم قد انشأ في هذه المدرسة، اربع مبان جديدة وملعب كرة قدم مضاء مجهز بالكامل.



وأوضح الحيوي أن الهدف من هذه التجديدات أن تكون المدرسة نموذجا متميزا لمدارس التعليم الفني بالمحافظة.