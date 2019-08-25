مروى اللبنانية تستعد لمسرحية جديدة

تستعد الفنانة مروى اللبنانية مرحلة التحضيرات الاولى، استعدادا لبطولة مسرحية موسمية جديدة للمخرج حسام الدين صلاح الذي قدمت معه العام الماضي مسرحية "حريم السلطانة".



وقالت مروى إنها سعيدة بهذه التجربة المسرحية الجديدة وبالتعاون مع مخرج كبير بقيمة حسام الدين صلاح الذي وعدها بتقديمها بشكل مختلف عما قدمته من قبل على المسرح، مشيرة إلى ان موضوع المسرحية الجديدة يحمل اسم (ع الداون لوود) مسرحية كوميدية وتقدم أكثر من تابلوه استعراضي وسوف يحمل العديد من المفاجآت.



مروى استأنفت نشاطها الفني قبل شهرين بعد انقطاع لظروف شخصية ألزمتها بالتواجد في بيروت عدة أشهر، عادت بعدها لتشارك في العديد من الأنشطة الفنية والحفلات خاصة العديد منها بالساحل الشمالي خلال الاسبوعين الماضيين كان اخرها حفل "راكان" الجمعة الماضية واستقبلها الجمهور بحفاوة كبيرة.



وكانت مروى عبر صفحاتها الرسمية على السوشيال ميديا تعاطفت مع مواطنتها الفنانة إليسا في قرارها الأخير باعتزال العمل الفن وطالبتها بالرجوع عن ذلك القرار لتملأ سماء الفن بأعمالها التي تحمل الكثير من الحب والمشاعر وباتت مؤثرة لدى كل العاشقين.