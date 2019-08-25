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مقتل عضوين من حزب الله في غارات اسرائيلية على دمشق

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:45 ص
صدى البلد
رويترز
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عضوين في جماعة حزب الله اللبنانية ومواطنا إيرانيا قتلوا في الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت محيط العاصمة السورية دمشق الليلة الماضية.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي أمس إن طائرات إسرائيلية قصفت قوات إيرانية قرب دمشق كانت تخطط لإطلاق "طائرات مسيرة قاتلة" نحو أهداف في إسرائيل.

ونفى قائد في الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد إصابة أهداف إيرانية في الضربات الجوية.

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