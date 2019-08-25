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حوادث

أمن الجيزة يضبط 376 مخالفة في حملة تطهير المنطقة الأثرية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:50 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
ندى حمودة - أحمد مهدي
شنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة حملة أمنية مكبرة استهدفت إعادة الانضباط للمنطقة الأثرية ونجحت حملة خلال 24 ساعة في ضبط 376 مخالفة.

وبحسب بيان، الأحد، أسفرت الحملة التي أشرف عليها اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة عن ضبط 344 مخالفة في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تضمنت 250 كرسى و40 عرق خشب و30 ترابيزة و45 قلب شيشة و3 أسطوانة غاز و25 سيخ حديد و2 غرزة شاي وثلاجتين.

وفي مجال مجهود البحث الجنائى تم ضبط 24 حالة اشتباه و3 بائع متجول و 2 تسول وحكيم جزئيين بإجمالي 32 مخالفة.

وجرى تقنين الإجراءات حيالهم وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.

وتأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقًا للتواجد الشرطي الفعال حيث نفذ الحملة إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لإنتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين.

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