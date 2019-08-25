ماجد المصري يروج لمسلسل بحر وزوجته تدعمه.. فيديو

نشر الفنان ماجد المصري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام برومو مسلسله الجديد " بحر" المقرّر طرحه قريبًا على قناة الحياة.





وعلق ماجد المصري على برومو قائلا :" إن شاء الله مسلسل (بحر) علي قناة الحياة يوم الاثنين الموافق 2 /9 . والله ولي التوفيق".





كما نشرت رانيا ابو النصر، زوجة ماجد المصري برومو المسلسل ودعمته من خلال رسالة رومانسية قالت فيها :" مسلسل( بحر) علي قناة الحياة ابتداء من يوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر ..مبروك حبيبي انشاء الله يكسر الدنيا ".





مسلسل "بحر" بطولة ماجد المصري، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكي، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق.



