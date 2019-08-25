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فن

ماجد المصري يروج لمسلسل بحر وزوجته تدعمه.. فيديو

الأحد 25/أغسطس/2019 - 12:34 م
ماجد المصري
ماجد المصري
شروق ابراهيم
نشر الفنان ماجد المصري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام برومو مسلسله الجديد " بحر" المقرّر طرحه قريبًا على قناة الحياة. 

وعلق ماجد المصري على برومو قائلا :" إن شاء الله مسلسل (بحر) علي قناة الحياة يوم الاثنين الموافق 2 /9 . والله ولي التوفيق". 

كما نشرت رانيا ابو النصر، زوجة ماجد المصري برومو المسلسل ودعمته من خلال رسالة رومانسية قالت فيها :" مسلسل( بحر) علي قناة الحياة ابتداء من يوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر ..مبروك حبيبي انشاء الله يكسر الدنيا ". 

مسلسل "بحر" بطولة ماجد المصري، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكي، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق. 

بالإضافة إلى عبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي، ونورهان ومنة عرفة.

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