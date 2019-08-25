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لأول مرة.. أحمد عبد العزيز يطلق مفاجأة للأطفال بالمهرجان القومى للمسرح.. فيديو

الأحد 25/أغسطس/2019 - 12:54 م
أحمد عبد العزيز
أحمد عبد العزيز
شيرين عادل
قال الفنان أحمد عبد العزيز، رئيس المهرجان القومى للمسرح، إن هذا العام شهد تطوراً ملحوظاً بالدورة 12 من المهرجان، من خلال دراسة الدورات السابقة مع إبقاء اللمحات الجيدة وإلغاء كل ما هو غير مجدٍ.

وكشف أحمد عبد العزيز، خلال لقاء خاص ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN ، أن اللجنة العليا للمهرجان قررت تقسيم هذه الدورة، لثلاث مسابقات للعروض المسرحية ، وإستحداث مسابقة للتأليف، والنقد المسرحى.

وأوضح أحمد عبد العزيز ، أن الدورة الحالية أطلقت ضمن الثلاث عروض المسرحية مسابقة للطفل والذى تم استحداثه لأول مرة هذه الدورة ، مشيرا إلى أن المهرجان استقبل 20 عرضا مسرحيا للأطفال ، أما عدد المسرحيات التى تم استقبالها من الكبار للمسابقتين الأولى والثانية 4 عروض مسرحية.

يواصل المهرجان القومي للمسرح المصري، فعاليات دورته الـ12، المقامة حاليا والمستمرة حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، برئاسة أحمد عبدالعزيز، وتستمر عروض المسرحيات في المسابقات المختلفة.

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