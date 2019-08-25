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فن

زواج سري.. اسم محمد الوزيري على أغنية هيفاء وهبي شاغلة كل الناس.. فيديو

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:10 م
محمد الوزيري - هيفاء
محمد الوزيري - هيفاء وهبي
شروق ابراهيم
لم يقتصر دور محمد الوزيري على إدارة أعمال وشئون الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بل اقتحم عالم التأليف والتلحين من خلال تقديمه لأغنية "شاغلة كل ناس" التي طرحتها "هيفاء" منذ أيام.

وفي أيام قليلة اقتربت أغنية هيفاء وهبي من تحقيق المليون الأول من المشاهدات بموقع يويتوب، والذي يتناول موضوعها ملاحقة الجميع لـ هيفاء وهبي وانشغالهم بإطلالتها بتفاصيل حياتها.

واتهم كل من الشاعر محمد جشم، والملحن عبدالرحمن الفهد، هيفاء وهبي، بسرقة اسم أغنيتها الجديدة "شاغلة كل الناس"، منهما، حيث أرسلا لها "ديمو" أغنية تضمن نفس الجملة "شاغلة كل الناس" بتاريخ 28 أكتوبر 2018 عبر واتساب، حسب قولهما.

وهناك شائعة انتشرت بأن هيفاء وهبي متزوجة من المصري محمد الوزيري الذي يصغرها في العمر بأكثر من 10 سنوات.

وأحيت هيفاء وهبي حفلا غنائيا نجاحا في الساحل الشمالي يوم الجمعة الماضي.

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