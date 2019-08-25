صباح البراءة.. شاهد نانسي عجرم مع ابنتها بدون مكياج

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة تجمعها بابنتها الصغرى "ليا".



وظهرت نانسي عجرم في الصور وهي تحتضن ابنتها ليا بدون مكياج وكتبت تعليقا :" صباح البراءة".



وبدأت نانسي عجرم التحضير للموسم الجديد من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية " ذا فويس كيدز" مع عاصي الحلاني و محمد حماقي اللذين انضما حديثا للبرنامج بعد انسحاب تامر حسني وكاظم الساهر.



يذكر أن برنامج "ذا فويس" حقق نجاحًا كبير جدًا على مدار المواسم السابقة سواء النسخة المخصصة للكبار أو النسخة المخصصة للأطفال.