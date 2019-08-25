بريطانيا تتصدر.. تعرف على استثمارات مجموعة السبع الكبرى G7 فى مصر

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي فى اجتماعات مجموعة السبع الكبرى لعام 2019، بمدينة "بياريتز" الفرنسية ، تبحث القمة سبل الحفاظ على نظام مالي دولي قوي ومرن في مواجهة المخاطر المتزايدة، ودعم الحكومة المالية العالمية.



ترتبط مصر بعلاقات تجارية واستثمارية مع مجموعة السبع الكبرى G7(الولايات المتحدة الأمريكية ، المملكة المتحدة، ألمانيا ، اليابان ، ايطاليا ، فرنسا ،كندا)



المملكة المتحدة :



تتصدر بريطانيا دول مجموعة الـ G7 المستثمرة فى مصر بعدد شركات مؤسسة 1484 شركة برأسمال مصدر 15.298 مليار دولار ويبلغ إجمالى مساهمة الجنسية نحو 5.368 مليار دولار، وفقا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



ووفقا التوزيع القطاعي تعمل عدد 281 شركة في القطاع الصناعي و623 شركة في القطاع الخدمي و 51 شركة في القطاع التمويلي و186 شركة في القطاع الإنشائي و114 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و40 شركة في القطاع الزراعي و189 شركات بقطاع السياحة، توفر 67.714 فرصة عمل.



ويبلغ عدد الشركات المؤسسة في القاهرة 703 شركات، و 316 شركة في محافظة الجيزة، و157 شركة في محافظة البحر الأحمر و120 شركات في محافظة الإسكندرية.



ايطاليا :



وتأتي إيطاليا فى المرتبة الثانية في قائمة المستثمرة حيث تساهم إيطاليا في السوق المصري باستثمارات 4 مليارات دولار، من خلال 1204 شركة تعمل في المجالات الصناعية والسياحة، والإنشاءات، والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التمويلية.



ويحتل القطاع التمويلى المرتبة الأولى، يليه القطاع الصناعى ، وتأتى فى المرتبة الثالثة الاستثمارات الخدمية ، تليها الاستثمارات السياحية بـ82 مليون دولار و191 شركة مؤسسة، تأتى الاستثمارات الإنشائية فى المرتبة الخامسة ، ثم القطاع الزراعى ،ثم ياتى قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات فى المرتبة الأخيرة فى الاستثمارات الإيطالية على الأراضى المصرية.

وتتصدر القاهرة قائمة المحافظات تليها الإسكندرية بتواجد 87 شركة بإجمالى استثمارات 148 مليون دولار، وتأتى محافظة البحر الأحمر فى المرتبة الثالثة بإجمالي استثمارات 49 مليون دولار، ثم محافظة الجيزة بـ186 شركة باستثمارات 47 مليون دولار.



تأتى اكسون موبيل العاملة فى قطاع الخدمات البترولية على رأس أكبر 50 شركة إيطالية موجودة فى مصر، بنك الإسكندرية فى القطاع التمويلى والإسكندرية للإطارات فى القطاع الصناعى، وفيكتوريا ار اى للسياحة فى القطاع السياحى، السويس للإسمنت فى قطاع مواد البناء، ميديترينيان للمنسوجات فى قطاع الغزل النسيج، إيطاليين مصر للطاقة فى قطاع البترول، اى ام بى للصناعات الكهربائية فى قطاع الصناعات الكهربائية.



الولايات المتحدة الأمريكية:



وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة فى قائمة دول الـ G7 المستثمرة فى مصر، بإجمالي رؤوس أموال مصدرة بنحو 9 مليارات دولار.



وتبلغ نسبة مساهمة الجنسية حوالى 2.588 مليار دولار فى نحو 1301 شركة مؤسسة طبقًا لقوانين الاستثمار المصرية.



وتوفر الشركات الأمريكية العاملة فى مصر توفر نحو 48.424 ألف فرصة عمل، وتتصدر القطاع التمويلي الاستثمارات الأمريكية بقيمة مليار دولار يليه الاستثمارات الصناعية باجمالى 882مليون دولار ثم القطاع الخدمى بنحو 441 مليون دولار وفى المرتبة الرابعة القطاع الانشائى باستثمارات تقدر 102 مليون دولار ثم الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ب41مليون دولار تليها القطاع السياحة بقيمة 37 مليون دولار ثم تاتى الاستثمارات فى القطاع الزراعى بالمرتبة السابعة و الاخيرة بنحو22 مليون دولار.



وتتصدر محافظة الجيزة المرتبة الأولى فى محافظات مصر من حيث تواجد الشركات الأمريكية تلتها محافظة القاهرة ثم الإسكندرية والشرقية والقليوبية وتأتى محافظة المنيا فى المرتبة الأخيرة.



فرنسا:



تاتى فرنسا فى المرتبة الرابعة بإجمالي رؤوس أموال مصدر 6.723 مليار دولار وتبلغ مساهمة الجنسية في مصر بنحو 1.5 مليار دولار فى نحو 700 شركة فرنسية عاملة فى مصر ، ساهمت فى توفير نحو 35 ألف فرصة عمل.



وتتنوع الاستثمارات الفرنسية فى مصر فى مختلف القطاعات الاقتصادية وتأتى الصناعة فى المقدمة تليها التمويلية، الخدمية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعية، السياحية وأخيرا القطاع الإنشائي.



وقامت الشركات فرنسية بزيادة استثماراتها بنحو 200 مليون دولار خلال العام المالى 2017- 2018.



المانيا:



تبلغ الاستثمارات الألمانية فى مصر 641.4 مليون دولار فى شركات 1029 شركة مؤسسة توفر 31479 فرصة عمل.



ويتصدر القطاع الخدمى الاستثمارات الألمانية فى مصر بعدد شركات 370 شركة، يليها الاستثمارات الصناعية بـ 223 شركة ويأتى القطاع السياحى فى المرتبة الثالثة بعدد 223 شركة ثم القطاع الإنشائي بـ 112 شركة.



وتأتى الاستثمارات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المرتبة الخامسة بعدد 58 شركة ثم القطاع الزراعى بـ32 شركة مؤسسة.



وتحتل الاستثمارات الألمانية فى قطاع التمويل المرتبة السابعة والأخيرة بإجمالى عدد 11 شركة.



كندا:



يبلغ عدد الشركات الكندية العاملة فى مصر 538 شركة برأسمال مصدر نحو 2.795 مليار دولار وتبلغ نسبة مساهمتها حوالى 370 مليون دولار.



ويتصدر القطاع الصناعى الاستثمارات الكندية فى مصر بنحو 237 مليون دولار وتتنوع الاستثمارات الصناعية فى عدة قطاعات منها الكيماوية، الغذائية، الهندسية، المعدنية، مواد بناء، الغزل والنسيج، التعدين، الخشبية والدوائية.



ويأتى القطاع السياحى فى المرتبة الثانية بإجمالى 33 مليون دولار ونحو 44 شركة مؤسسة.



ويحتل القطاع الخدمى المرتبة الثالثة بإجمالي استثمارات تبلغ 24 مليون دولار فى نحو 194 شركة وذلك فى عدد قطاعات فرعية خدمات تجارية،علاجية وطيبية، بترولية ،عامة ،تعليمية ،تخزين، نقل ومواصلات، بيوت خبرة و استشارات، صحافة وإعلام وإنتاج فني.



اليابان:



تحتل اليابان المرتبة الأخيرة فى دول الـ G7 المستثمرة فى مصر حيث تبلغ عدد الشركات اليابانية العاملة فى مصر 106 شركة برؤوس اموال 420 مليون دولار وتبلغ نسبة مساهمة الجنسية اليابانية نحو 360 مليون دولار.



وشهد العام المالى الماضى 2017/2018 زيادة فى حجم الاستثمارات اليابانية فى مصر بنسبة 74 % مقارنة بالعام السابق له.



وتعد شركة "تويوتا تسوشو" اليابانية أكبر الشركات اليابانية المستثمرة في مصر في عدة قطاعات أبرزها الحديد والصلب والغاز والبترول والكيماويات والصناعات الغذائية والطاقة والسيارات.

