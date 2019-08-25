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رياضة

أزمات باريس سان جيرمان الفنية والإدارية تتصدر عناوين الصحف الفرنسية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:23 م
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
أ ش أ
اهتمت صحف فرنسا، الصادرة صباح اليوم /الأحد/، بالأزمات الفنية والإدارية التي يمر بها فريق باريس سان جيرمان قبل مواجهة نادى تولوز الليلة ضمن الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وقالت مجلة (فرانس فوتبول) "إن الشكوك وعلامات الاستفهام تدور حول الألمانى توماس توخيل"، وذلك في إشارة لارتباك حسابات المدرب الألماني في بداية حملة دفاع باريس سان جيرمان عن لقب الدوري الفرنسي.

أما صحيفة (لو باريزيان) فطرحت تساؤلا جديدا هو "ما الذي يتحكم في الجدل الدائر حول البرازيلى نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان؟".. فيما جاء عنوان صحيفة (ليكيب) "الخروج عن المألوف"، في إشارة لضرورة تحقيق باريس سام جيرمان الفوز على تولوز بدون نجمه البرازيلى نيمار دا سيلفا، الذي تثار حوله ضجة كبيرة بشأن رغبته في الرحيل.

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