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فن

فيديو لـ علي ربيع يثير إعجاب متابعيه

الأحد 25/أغسطس/2019 - 12:43 م
صدى البلد
رنا اشرف
نشر الفنان على ربيع نجم مسرح مصر على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام فيديو جديد يجمعه بالفنان احمد مكى فى مشهد من مسلسل الكبير اوى.

ومدح ربيع فى مكى معلقا على الفيديو:" يااا ذكريات من احلي المرات الي مثلت واستمتعت فيها مع حبيب قلبي مكي انا علي فكره ساعتها مكنتش بعرف أسوِق خااالص وكنت هموت مكي اكتر من ٥٠ مره 😄 بس مكي استحملني احمد مكي من اجدع الناس الي ممكن تشوفهم في حياتك مستنين فيلم جديد يا عالمي".

ونال الفيديو إعجاب الكثير من متابعيه وجاءت التعليقات كالتالى:

كنت لسه بشوف الحلقه دي امبارح والله انتو عسل اقسم بالله

احلى مسلسل بالعالم ياريت لو تعملو كمان اجزاء منو 

الله الله على اساطير الكوميديا يا عم بحبكم اوى اوى 

بحب المشهد ده اوييي

ويشارك علي ربيع مع أصدقائه بمسرح مصر بقيادة الفنان اشرف عبد الباقي في الموسم الأخير لمسرح مصر، حيث يقدمون العديد من المسرحيات الجديدة.

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