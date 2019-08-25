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رياضة

ملخص وأهداف مباراة نابولي وفيورنتينا في الدوري الإيطالي

الأحد 25/أغسطس/2019 - 12:43 م
مباراة نابولي وفيورنتينا
مباراة نابولي وفيورنتينا
القسم الرياضي
حقق فريق نابولي فوزًا مثيرا على مضيفه نادي فيورنتينا بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة ،أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدروي الإيطالي 2019-2020.

افتتح إيريك بولجار التسجيل لفيورنتينا في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء ، قبل أن يعادل ديريس ميرتينز النتيجة لنابولي في الدقيقة 38، وبعدها بخمس دقائق ، أحرز زميله لورينو إنسيني الهدف الثاني لفريق الجنوب الإيطالي ، لينتهي الشوط الأول بتقدم نابولي بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني أدرك نيوكالا ميلنكوفيتش التعادل لفيورنتينا في الدقيقة 52 ، لكن فرحته لم تدم طويلًا ، حيث أضاف خوسيه كاييخون الهدف الثالث لنابولي في الدقيقة 56 .

وفي الدقيقة 65 عادل كيفين برينس بواتينج النتيجة لفيورنتينا ، لكن إنسيني عاد مرة أخرى ليضيف الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 67 ، محققًا أولى انتصارات فريقه في الدوري بعد مباراة مثيرة أمام فيورنتينا.

وبتلك النتيجة حصد نابولي أول 3 نقاط له في الدوري وضعته في المركز الأول مؤقتا بفارق الأهداف عن يوفنتوس، بينما توقف رصيد فيورنتينا عند صفر من النقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

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