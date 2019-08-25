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عبور 59 سفينة قناة السويس اليوم

الأحد 25/أغسطس/2019 - 12:33 م
59 سفينة عبرت قناة
59 سفينة عبرت قناة السويس اليوم
أ ش أ
عبرت قناة السويس اليوم، الأحد، 59 سفينة بحمولات بلغت مليونين و900 ألف طن.

وأكدت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس -في بيان- عبور 36 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليونا و600 ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات البنمية "إيران" بحمولة بلغت 151 ألف طن.

وضمت قافلة الجنوب 23 سفينة بحمولات بلغت مليونا و300 ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات السنغافورية "تايبية تيريانف" بحمولة بلغت 159 ألف طن.

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