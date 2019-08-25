العدل تعقد البرنامج التدريبي الأول لأعضاء الإدارات القانونية بالسعودية.. صور

افتتح المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، الدورة التدريبية الأولى والخاصة بأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات الحكومية المختلفة بالمملكة العربية السعودية.





وبحسب بيان، الأحد، يأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار في إطار تفعيل برنامج التعاون التنفيذي في مجال تدريب العاملين في الإدارات القانونية بين وزارتي بالبلدين، وكذلك حرص كل من البلدين الشقيقين علي ضرورة تعميق روابط التعاون في المجال القانونى والقضائي، وإيمانًا منهما بأهمية الدور الذي تقوم به الإدارات القانونية في البلدين وأثره في حماية المال العام.





ويهدف البرنامج التدريبي الذي يستمر لمدة خمسة أيام الى تبادل الاستفادة من الخبرات لدي البلدين في قطاع الإدارات القانونية، وتأهيل الكوادر الفنية التي تعمل بها لحمل رسالتهم في دعم القانون ومحاربة الفساد.





ومن المقرر ان يشارك في الدورة خمسة عشر متدربًا من الإدارات القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة بالمملكة العربية السعودية، ويحاضر فيها نخبة من السادة المستشارين المتخصصين في هذا المجال بقطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل.



