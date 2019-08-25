بـ صور من مباراة الأمس.. محمد صلاح يحتفل بـ تألقه أمام أرسنال

واصل محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول، احتفاله بتألقه أمس أمام أرسنال الإنجليزي ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي على ملعب "الأنفيلد".



ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عددا من الصور له بمباراة الامس وعلق بـ "كرة قدم".



وانتهت مباراة ليفربول أمام أرسنال بنتيجة 3-1 للريدز في إطار مباريات الجولة الثالثة للبريميرليج.



وأحرز محمد صلاح الهدفين الثاني والثالث، ليصل إلى 3 أهداف خلال 3 جولات لعبها في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.



وبهذه النتيجة يتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بينما تجمد الأرسنال في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.



