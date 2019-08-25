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تعليم

جامعة الأزهر: أكثر من 52 ألف طالب سجلوا رغباتهم في التنسيق الإلكتروني

الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:08 م
جامعة الازهر
جامعة الازهر
محمد شحتة
صرح الدكتور محمد فرج مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، أنه وفقًا لتوجيهات الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة والدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فقد تم استقبال عدد من الطلاب والطالبات بوحدات النظم بالجامعة لتيسير إجراءات التنسيق لهم والرد على استفساراتهم.

وأضاف فرج، في بيان نشره المركز الإعلامي للجامعة ، انه قام بتسجيل الرغبات إلكترونيا منذ فتح التنسيق وحتى الآن 52 ألف طالب وطالبة.

وأشار إلى أن اليوم هو نهاية تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بجامعة الأزهر.

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