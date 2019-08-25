من أمام برج إيفل.. الإعلامي اللبناني نيشان في أحدث ظهور

نشر الإعلامي اللبنانى نيشان عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة.





وارتدى "نيشان"، قميصاً أبيض منقوشاً عند الكتفين، بالإضافة إلى ساعة من اللون الفضى فى يده.





وأرفق نيشان الصورة بكلماته المؤثرة كعادته، وقال: