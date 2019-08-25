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منوعات

من أمام برج إيفل.. الإعلامي اللبناني نيشان في أحدث ظهور

الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:05 م
نيشان
نيشان
القسم الميدانى
نشر الإعلامي اللبنانى نيشان عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة.

وارتدى "نيشان"، قميصاً أبيض منقوشاً عند الكتفين، بالإضافة إلى ساعة من اللون الفضى فى يده.

وأرفق نيشان الصورة بكلماته المؤثرة كعادته، وقال:
"نِرْ أينما حَلَلْت
لا تحبس روحَك في بُرج الثأر.
أزِلْ عنكَ وِزْرَ الحقد.
تَوَقَّ الانتقام.
فالقَدَر يُصَفّي الحِسابات.
بِرَبِّكَ اسْتَعِنْ.
للصّباحِ شمسٌ وللمساءاتِ قَمَرُها!
صباح النّور"

وجاءت التعليقات من قبل متابعي نيشان عبر انستجرام كالتالى:
يسعد اوقاتك
عم نحسدك على باريس
الله يحميك ويسعدك
انت جرعة تفاؤل

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