تباين مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وسط مشتريات محلية وعربية، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.





وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 14400 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 2170 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 17676 نقطة.



