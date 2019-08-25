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اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

الأحد 25/أغسطس/2019 - 12:43 م
صدى البلد
محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وسط مشتريات محلية وعربية، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 14400 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 2170 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 17676 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 551 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1442 نقطة.

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