فيديوجراف| بي أوت كيو تبحث عن قمر للبث وتطبيق BTF TV الحل

بي اوت كيو يتابع أخبارها ملايين المشاهدين على مستوى الوطن العربي، وذلك بعد أزمة توقف بي اوت كيو بداعي تحديث النظام منذ بداية شهر أغسطس الجاري.



بي أوت كيو تبحث عن قمر جديد للبث ، وهو ما أكدته مصادر على صلة بإدارة القناة، ويعتبر قمر يوتل سات 8 الأقرب لتقديم تردد بي اوت كيو الجديد.



تطبيق BTF TV يعتبر الحل المؤقت للخروج من أزمة بي اوت كيو، حيث يوفر تطبيق BTF TV بث قنوات بي ان سبورت و قنوات OSN عبر الإنترنت.



من خلال الفيديوجراف تعرف على تفاصيل عودة بي اوت كيو، وتفاصيل تطبيق BTF TV، وأسعار اشتراكات تطبيق BTF TV.