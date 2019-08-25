ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف| بي أوت كيو تبحث عن قمر للبث وتطبيق BTF TV الحل

الأحد 25/أغسطس/2019 - 07:01 م
بي اوت كيو تبحث
بي اوت كيو تبحث
إسلام عبد الهادي
بي اوت كيو يتابع أخبارها ملايين المشاهدين على مستوى الوطن العربي، وذلك بعد أزمة توقف بي اوت كيو بداعي تحديث النظام منذ بداية شهر أغسطس الجاري.

بي أوت كيو تبحث عن قمر جديد للبث ، وهو ما أكدته مصادر على صلة بإدارة القناة، ويعتبر قمر يوتل سات 8 الأقرب لتقديم تردد بي اوت كيو الجديد.

تطبيق BTF TV يعتبر الحل المؤقت للخروج من أزمة بي اوت كيو، حيث يوفر تطبيق BTF TV بث قنوات بي ان سبورت و قنوات OSN عبر الإنترنت.

من خلال الفيديوجراف تعرف على تفاصيل عودة بي اوت كيو، وتفاصيل تطبيق BTF TV، وأسعار اشتراكات تطبيق BTF TV.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف| توقف بي أوت كيو والحيرة تصيب المستخدمين

فيديوجراف| عودة بي اوت كيو.. التفاصيل الكاملة

فيديوجراف| حقيقة عودة قناة بي اوت كيو - beoutq وتغيير اسم القناة إلى Beouttv

فيديوجراف| إنجازات مدرب الزمالك الجديد الصربي الكسندر ستانوفيتش

فيديوجراف| عودة بي اوت كيو - BeoutQ التردد الجديد

ترشيحاتنا

أول تعليق من عمرو الجناينى بعد حكم إلغاء هبوط الداخلية وبتروجت والنجوم

تأجيل القرار للأسبوع المقبل .. انتهاء التحقيق مع ريهام سعيد بـ الأعلى للإعلام

التعليم تحسم جدل الثانوية الجديدة.. 2 ثانوي العام المقبل سنة نقل عادية.. تطبيق نظام المجموع التراكمي بعد تغيير القانون وإقراره من مجلس النواب.. الثانوية القديمة ستنتهي بتخريج دفعة 2020

علاج المرارة بالتفاح .. نظام غذائى يخلصك منها فى اسبوع

إيقاف جهاد جريشة وطارق سامى ومنعهما من إدارة لقاءات الكأس والدورى

وظائف متاحة بـ مصانع السادس من أكتوبر.. تعرف على الشروط

تطور جديد في قضية طفلة العياط.. شريحة هاتف داخل الحجز تكشف المستور.. تفاصيل

صدمة لعشاق الريدز.. ليفربول يحدد موعد رحيل محمد صلاح

مفاجأة .. الأهلي مهدد بسحب لقب الدوري الممتاز بعد إلغاء الهبوط

إيقاف جهاد جريشة وطارق سامى ومنعهما من إدارة لقاءات الكأس والدورى

فيديوجراف| بكيني رانيا يوسف يشعل الساحل الشمالي

ذبح أمين شرطة بـ مسجد عمرو بن العاص.. وتحقيقات موسعة في الواقعة

اخبار الحوادث .. شريحة تليفون تكشف المستور فى قضية فتاة العياط .. تجديد حبس عنتيل الغربية

تأجيل القرار للأسبوع المقبل .. انتهاء التحقيق مع ريهام سعيد بـ الأعلى للإعلام

أول رد فعل من اتحاد الكرة على إلغاء الهبوط فى الدورى الممتاز

فضيحة في قمة السبع.. حرس ماكرون يتحرش بميلانيا ترامب أمام الكاميرات

التعليم تحسم جدل الثانوية الجديدة.. 2 ثانوي العام المقبل سنة نقل عادية.. تطبيق نظام المجموع التراكمي بعد تغيير القانون وإقراره من مجلس النواب.. الثانوية القديمة ستنتهي بتخريج دفعة 2020

الباحث عن الجميلات.. قصة زيجات الداعية معز مسعود من شيري عادل وبسنت نور الدين التي لم تدم كثيرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج المرارة بالتفاح .. نظام غذائى يخلصك منها فى اسبوع

صباح البراءة.. شاهد نانسي عجرم مع ابنتها بدون مكياج

تويوتا تنوي إصدار جديد من TJ كروزر .. صور