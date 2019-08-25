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دخل فى دايرة سلبية.. أحمد عبد العزيز يكشف تفاصيل إقناع توفيق عبد الحميد حضور حفل تكريمه

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:19 م
توفيق عبد الحميد
توفيق عبد الحميد وأحمد عبد العزيز بالمهرجان القومى للمسرح
شيرين عادل
توجه الفنان أحمد عبد العزيز ، رئيس المهرجان القومى للمسرح، بالشكر لعدد من الفنانين المكرمين ومن حضروا المهرجان بحفل الافتتاح كضيوف شرف ومنهم سميحة أيوب، عزت العلايلى، جلال الشرقاوى وغيرهم من الفنانين العمالقة الكبار.

وكشف أحمد عبد العزيز، خلال لقاء خاص ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN ، إن الفنان توفيق عبد الحميد دخل مؤخرا فى حالة توارى وإبتعد عن الأعمال الدرامية، ودخل فى دايرة سلبية، وتردد فى الظهور فى حفل إفتتاح المهرجان القومى للمسرح ولكنه ألح عليه واستجاب فى النهاية، مؤكدأ أن الفنان توفيق عبد الحميد مبدع ويمتلك مقومات مميزة بأدائه الفنى ورصيد جماهيرى كبير.

وأوضح أحمد عبد العزيز، إن هدفه الأساسى من إستضافة عمالقة الفن الجميل خلال حفل إفتتاح المهرجان القومى للمسرح كان بهدف ربط الأجيال القديمة العظيمة بالأجيال الشابة والأطفال. 

ويواصل المهرجان القومي للمسرح المصري، فعاليات دورته الـ12، المقامة حاليا والمستمرة حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز، وتستمر عروض المسرحيات في المسابقات المختلفة.

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