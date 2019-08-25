6 معارض للأثاث المنزلي والأدوات الكهربائية بالمجان في المنوفية

أعلن عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية عن أنه تم تنظيم عدد ( 6 ) معارض للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بالمجان بقري ( بني غريان – طوخ طنبشا – العراقية – بهواش – سبك الأحد – ميت البيضا ) بمراكز الباجور وبركة السبع وقويسنا والشهداء ومنوف وأشمون خلال شهر أغسطس الجاري بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية لتحديد الحالات المستحقة .



كما صرح درغام أن المعارض تضم أجهزة منزلية معمرة " ثلاجات ، غسالات أتوماتيك ، أنابيب بوتاجازات ، أنتريهات ، مراتب فايبر ، وبطاطين ، غرف نوم ، سجاد ، مطابخ " يتم توزيعها بالمجان علي حسب إحتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة ، مؤكدًا علي أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولي بالرعاية من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى .



من جانبه أشاد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بتنظيم مثل هذه المعارض التي تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، مؤكدًا على توفير كل سبل الدعم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدنى من أجل تحسين مستوى معيشة هذه الأسر .