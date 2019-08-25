برلماني: حملة 100 مليون صحة أول مشروع قومى يحقق انجازا في فترة وجيزة

قال النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن حملة 100 مليون صحة تعتبر أول مشروع قومى لإصلاح الأوضاع الصحية فى مصر، مشيرا إلى أنه لأول مرة يتم عمل مسح لـ100 مليون مواطن فى فترة وجيزة، مما يعتبر إنجاز فى حد ذاته.



وأشار مرشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه الحملة تعتبر بداية لوضع منظومة صحية فى مصر على أساس سليم لمعرفة أسباب انتشار الأمراض ونسبة المصابين بالسكر والضغط والقلب ، كما أن هذه الحملة ستساهم فى شبه القضاء على فيروس سى.



وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه لم يحدث من قبل ان يكون هناك مسح شامل لـ100 مليون مواطن فى أى دولة من الدول النامية الأقل إهتماما بالصحة.



وأوضح أن منظمة الصحة العالمية مهتمة بصحة شعوب العالم، ووجدوا فى حملة 100 مليون صحة بمصر تجربة نموذجية جيدة تسعى المنظمة لتطبيقها فى كل دول العالم ، مشيرا إلى أن هذه الحملة ستضع خريطة لعلاج الأمراض فى مصر والإرتقاء بمنظومة الصحة.



كان مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم قال إن المنظمة تدرس حاليا كيفية الاستغلال الامثل لحملة "100 مليون صحة" خارجيا وعلى المستوى العالمي، بعد النجاح الكبير الذي حققته في مصر.