غلق كوبري متصدع يربط بين قريتين في بني سويف

أمر المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم، بتشكيل لجنة لمعاينة موقع تصدع وهبوط للبلاطة الخرسانية لكوبري يربط بين قريتين بمركز ناصر شمال بني سويف، وإبداء الرأي الفني تجاه ترميمه أو إحلاله.





وتلقى محمد بكري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر ببني سويف، إخطارا بحدوث إنزلاق للكمر الخرساني الحامل لبلاطة سقف الكوبري الذي يربط بين قريتي محمد موسى والسعادنة بمركزي ناصر وبني سويف ويمر أعلى ترعة باها.





وكلف رئيس مدينة ناصر بغلق الكوبري أمام حركة المارة والسيارات حرصا على مصلحة المواطنين، بناء على تعليمات محافظ بني سويف.





وتبين من المعاينة المبدئية من لجنة من الوحدة المحلية بناصر وهندسة طرق ناصر، حدوث انزلاق للكمر الخرساني الحامل لبلاطة سقف الكوبري، ما تسبب في هبوط جزئي للكوبري لبلاطة السقف، ووجود شروخ واضحة بحوائط الكوبري التي تتكون من الطوب الأحمر





وكلف محافظ بني سويف بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة ورئيس مدينة ناصر ووكيل وزارة الري بالمحافظة لإجراء المعاينة اللازمة للكوبري وبيان مدى خطورته الحالية على المواطنين ومدى نجاح عملية إحلاله أو هدمه وإعادة بنائه.



