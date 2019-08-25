أمن أسوان ينفذ حملة إزالة مكبرة للتعديات على أراضى أملاك الدولة بكوم أمبو.. صور

نظمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة كوم أمبو .





وكان اللواء محمد عمارة مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان قد أعطى توجيهاته لتنفيذ حملات الإزالة وذلك فى إطار جهود المديرية المتلاحقة نحو تنفيذ القرارات الإدارية وتأمين ومعاونة كافة الأجهزة بنطاق المحافظة لإزلة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن الموجة الثالثة عشر بما يحقق الصالح العام وهيبة الدولة .





وشارك فى الحملة ضباط إدارة البحث الجنائي ومأمور وضباط المركز والأقسام النوعية بالمديرية مدعومة بقوات من قطاع الأمن المركزى بأسوان بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمدينة ومركز كوم أمبو .





وقد أسفرت جهود الحملة عن تنفيذ (13) قرار صادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بناحية الدكة ومنيحة وفطيرة دائرة المركز ، وشملت إزالة مبانى وأحواش وأسوار وأكشاك بمساحة ( 16 ) قيراطاً و(15) سهماً.





وقرار صادر من الإدارة العامة للرى بناحية منيحة وفطيرة والإسكان الغربى دائرة المركز لإزالة تعديات على منافع الرى وفتح ( مصارف ومساقى).



