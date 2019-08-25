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رياضة

بعد انتهاء الجولة الأولى.. تعرف على حصيلة مباريات الدوري السعودي

الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:20 م
الدوري السعودي
الدوري السعودي
القسم الرياضى
أنتهت الأمس منافسات الجولة الأولي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020-2019.

وشهدت الجولة 8 مباريات، كانت حصيلتها 5 انتصارات و3 تعادلات و21 هدفا.

وكانت مباراة الهلال و أبها من أبرز مباريات الجولة الأولي، حيث أنتهت بفوز الأول بأربع أهداف مقابل هدفين، ليحيل الهلال صدارة جدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

بينما تمكن النصر السعودي من إحراز فوز سهل و إنهاء المباراة بنتيجة هدفين مقابل لا شئ أمام الصاعد حديثا إلى كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نادي ضمك السعودي.

وشهدت هذه الجولة فوز الاتحاد على نظيره الرائد بنتيجة 3-1، واستطاع لاعب الاتحاد رومارينهو دا سيلفا من إحراز هدفين في الدقيقة 55 والدقيقة 95، ويتصدر قائمة الهدافين للدوري السعودي بعد جولته الأولى.

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