بعد انتهاء الجولة الأولى.. تعرف على حصيلة مباريات الدوري السعودي

أنتهت الأمس منافسات الجولة الأولي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020-2019.



وشهدت الجولة 8 مباريات، كانت حصيلتها 5 انتصارات و3 تعادلات و21 هدفا.



وكانت مباراة الهلال و أبها من أبرز مباريات الجولة الأولي، حيث أنتهت بفوز الأول بأربع أهداف مقابل هدفين، ليحيل الهلال صدارة جدول الترتيب برصيد 3 نقاط.



بينما تمكن النصر السعودي من إحراز فوز سهل و إنهاء المباراة بنتيجة هدفين مقابل لا شئ أمام الصاعد حديثا إلى كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نادي ضمك السعودي.



وشهدت هذه الجولة فوز الاتحاد على نظيره الرائد بنتيجة 3-1، واستطاع لاعب الاتحاد رومارينهو دا سيلفا من إحراز هدفين في الدقيقة 55 والدقيقة 95، ويتصدر قائمة الهدافين للدوري السعودي بعد جولته الأولى.