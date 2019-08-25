شاهد.. بيلا حديد مع حصانها أزرق العينين

نشرت عارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد علي حساب الانستجرام الخاص بها صورة بصحبة حصانها الجديد.



وعلقت : "ابني الأزرق وصل صباح اليوم الساعة الـ 8 صباحًا و هو يقف بين يداي".



وركزت بيلا حديد في الصورة علي عين الحصان حيث إنه يمتلك عيونا زرقاء لامعة و يبدو أن هذا ما تعجب به بيلا حديد كثيرًا.



و علق والد عارضة الأزياء محمد حديد علي الصورة قائلًا " انه ينتمي لعائلة حديد"، و هو يعتبر من أهم رجال الأعمال الامريكان ذو أصول فلسطينية.



بيلا حديد هي عارضة أزياء أمريكية من أصل فلسطيني، و تعتبر من أشهر عارضات الأزياء في الولايات المتحدة و العالم.