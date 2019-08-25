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إلهام أبو الفتح
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مرأة

شاهد.. بيلا حديد مع حصانها أزرق العينين

الأحد 25/أغسطس/2019 - 12:52 م
بيلا حديد
بيلا حديد
القسم الميدانى
نشرت عارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد علي حساب الانستجرام الخاص بها صورة بصحبة حصانها الجديد.

وعلقت : "ابني الأزرق وصل صباح اليوم الساعة الـ 8 صباحًا و هو يقف بين يداي".

وركزت بيلا حديد في الصورة علي عين الحصان حيث إنه يمتلك عيونا زرقاء لامعة و يبدو أن هذا ما تعجب به بيلا حديد كثيرًا.

و علق والد عارضة الأزياء محمد حديد علي الصورة قائلًا " انه ينتمي لعائلة حديد"، و هو يعتبر من أهم رجال الأعمال الامريكان ذو أصول فلسطينية.

بيلا حديد هي عارضة أزياء أمريكية من أصل فلسطيني، و تعتبر من أشهر عارضات الأزياء في الولايات المتحدة و العالم.

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