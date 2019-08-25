دنيا عبد العزيز لـ فاروق الفيشاوى: عدى شهر على فراقك.. الله يرحمك يا حبيبي

نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة للفنان فاروق الفيشاوى حزنا على وفاته.



وعلقت دنيا عبد العزيز على صورة فاروق الفيشاوى قائلة "عدى شهر على فراقك، الله يرحمك ياحبيبي".



وجاءت أبرز التعليقات على صورة فاروق الفيشاوى كالآتي:



الله يرحمه ويحسن إليه يجعل مثواه في أعلى مكان في الجنة



ربنا يرحمو ويجعلو من اهل الجنة



الله يرحمه



ربنا يرحمه ويصبر قلبك يارب



كان من افضل الفنانين



وتشارك دنيا عبدالعزيز في مسلسل "قيد عائلي" الذى حقق نسبة متابعة عالية عند عرض عبر شاشة ‎dmc، ويشارك في بطولته عدد كبير من ‏الفنانين ‏منهم بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبد الله، وسيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا ‏فؤاد، و‏ميرهان حسين، ومحمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.