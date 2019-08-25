لهذه الأسباب.. مجموعة السبع تمثل مجلس إدارة العالم.. فيديو

قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مجموعة السبع يطلق عليها مجلس إدارة العالم، ولذلك هم من يقومون بأخذ قرارات بشأن أى أزمة تحدث في العالم، مثل حرائق غابات الأمازون.



وأشارت الدكتورة بسنت فهمي، خلال لقائها ببرنامج " صباح الخير يا مصر " ، المذاع عبر فضائية "الأولى "، اليوم الأحد ، إلى أن مسألة السيادة اختلفت عن الماضي، فلا يحق لأى دولة أن تفعل كل ما تريد فعله.



وأوضحت أنه يجب على الدولة المعترضة على شيء أو تريد أن تقوم بشيء، أن تقوم بعقد تعاون مع الدول العالم بأسلوب مقبول.



ولفتت إلى أن مصر لا تمتلك التكنولوجيا، بل تمتلك ثروات طبيعية، مضيفة أن القارة الأفريقية تمتلك موارد كثيرة مثل الذهب ، واليورانيوم و البترول و الغاز .



وأردفت أنه يجب أن تكون نتائج قمة مجموعة السبع تتضمن معادلة تحل مشاكل العالم مثل: مواجه التغيرات البيئية ، حرائق غابات الامازون ، أزمة التجارية بين دولتي الصين وأمريكا ، أزمة الغذاء و غيرها .



وتابعت أن حضور مصر كونها ممثل للاتحاد الأفريقي للمشاركة في قمة مجموعة السبع ، تؤكد على دور مصر الكبير الذي تستطيع أن تقوم به للمشاركة في حل أزمات العالم.







