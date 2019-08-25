تحالف دعم الشرعية يُسقط طائرة بدون طيار استهدفت أهدافا مدنية بالسعودية

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن صباح اليوم الأحد من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيًا من صنعاء باتجاه الأهداف المدنية في مدينة خميس مشيط السعودية.





وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، مشددًا على أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.





وأضاف: "المحاولات الإرهابية المتكررة تُعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، كما أن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها.



