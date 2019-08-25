هبة هجرس تعرض تجربة دمج المرأة ذات الإعاقة على سيدة باكستان الأولى

التقت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، مع السيدة ثمينة الفي زوجة الرئيس الباكستانى وسيدة باكستان الأولى ، وذلك على هامش الاجتماع العالمى رفيع المستوى لمناقشة التخطيط لوضع تقرير عالمى عن التكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة ، والذي دعت له ونظمته منظمة الصحة العالمية بمقرها الدائم بالعاصمة السويسرية جنيف.



استعرضت النائبة الدكتورة هبة هجرس تجربة القومى للمرأة فى دمج المرأة ذات الإعاقة بدايةً من تمثيل المرأة ذات الاعاقة تمثيلًا عادلًا داخل الهيكل التنظيمي للمجلس فى مجلس إدارته وفى لجان عمله وفى مجالس إدارات فروعه بالمحافظات لأول مرة فى تاريخه، وعلى صعيد العمل الميدانى من خلال تبني قضايا المرأة ذات الاعاقة والدفاع عنها على كافة الأصعدة ومنها تخفيض ساعات العمل للأم والمرأة والفتاة ذات الاعاقة ساعة واحدة، وتقليل الضرائب عن المؤسسات الاقتصادية التى توظف نساء وفتيات ذات إعاقة، ودعم دخول المرأة ذات الاعاقة للحياة السياسية كناخبة تمارس حقها فى الانتخاب وكمرشحة تسعى لخدمة قضاياها.



وأوضحت هجرس خلال اللقاء أن دستور مصر 2014 أقر فى أكثر من مادة وبشكل واضح حقوقًا أصيلة للاشخاص ذوى الاعاقة لأول مرة فى تاريخ كتابة الدساتير فى مصر ، كما أن مصر أصدرت قانون يضمن حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على هذه الحقوق وهو قانون رقم 10 لسنة 2018.



وأشارت الى أن المجلس بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات يقومان الآن بترجمة هذا القانون تمهيدًا لإهدائه للعديد من دول العالم للاسترشاد به فى وضع التشريعات الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة ، وأن المجلس يسعده إهداء نسخة من القانون بعد الانتهاء من ترجمته الى السيدة ثمينة ألفي سيدة باكستان الاولى، مؤكدة وجود ارادة سياسية قوية تدعم حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على حقوقهم .



وثمنت هجرس دعوة باكستان لمنظمة الصحة العالمية لعقد اجتماعها رفيع المستوى حول التكنولوجيا المساعدة لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة لكل الأشخاص ذوى الإعاقة فى العالم ، مشيدة بتقديم باكستان التكنولوجيا المساعدة لمواطنيها من الاشخاص ذوى الاعاقة بالمجان .



من جانبها أشادت سيدة باكستان الأولى بتجربة مصر فى مجال حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وما تم اصداره من تشريعات تكفل هذه الحقوق وما يقوم به المجلس القومى للمرأة لخدمة قضايا المرأة المصرية بشكل عام والمرأة ذات الاعاقة بشكل خاص، مؤكدة أنها تنتظر بشغف هدية مصر الممثلة فى نص قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة.