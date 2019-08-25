موعد مباراة الاتحاد والهلال في بطولة دوري أبطال آسيا

يستضيف فريق اتحاد جدة منافسه في الدوري السعودي الهلال، يوم الثلاثاء، المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.



موعد مباراة الاتحاد والهلال

ومن المقرر أن تقام المباراة بين اتحاد جدة والهلال، في تمام الثامنة إلا ربع مساءً، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضي،(الجوهرة المشعة) معقل الاتحاد.



ويسعى الطرفان لبذل قصارى جهدهما للخروج بنتيجة إيجابية، والاستعداد لمواجهة الإياب التي من المقرر لها أن تقام على جامعة الملك سعود، يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر.



القنوات الناقلة بـ مباراة اتحاد جدة والهلال

ويذكر أن سيتم نقل مباراة الهلال والاتحاد في ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019 عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلق حفيظ دراجي.