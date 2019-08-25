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شامم ريحة حلوة.. أحمد عبد العزيز: لهذا السبب قبلت رئاسة المهرجان القومى للمسرح.. فيديو

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:20 م
أحمد عبد العزيز
أحمد عبد العزيز
شيرين عادل
أكد الفنان أحمد عبد العزيز، رئيس المهرجان القومى للمسرح، أن أهم الأسباب التى دفعته لقبول ترأس المهرجان القومى للمسرح الدورة الحالية هى الحالة الجيدة لأداء المسارح خلال الفترة الماضية، قائلا: "شامم لسه ريحة مسرح حلوة".

وكشف أحمد عبد العزيز ، خلال لقاء خاص ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN ، إن المسرح المصرى يحتاج لعدة مقومات، لافتأ إلى أن انطلاق دورات للمهرجان القومى للمسرح على مدار كل عام ستساهم على مدى طويل على تطوير أداء المسارح وتسليط الضوء على أهميته وأزماته .

وأشار أحمد عبد العزيز، إلى أن المسرح مدرسة للنشء، وأن المجتمع المصرى إذا أراد القضاء على التطرف والإرهاب فعليه بإنشاء مسارح للنشء فى المدراس.

ويواصل المهرجان القومي للمسرح المصري، فعاليات دورته الـ12، المقامة حاليا والمستمرة حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز، وتستمر عروض المسرحيات في المسابقات المختلفة.

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