التعليم العالي تشارك فى فعاليات مؤتمر الحوار الإفريقى اليابانى بطوكيو

توجهت قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى العاصمة اليابانية طوكيو للمشاركة فى فعاليات مؤتمر (الحوار الإفريقى اليابانى)، وذلك بناء على دعوة من ماساهيكو شيباياما وزير التعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا الياباني.



ويهدف مؤتمر الحوار الإفريقى اليابانى إلى بحث سبل تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين اليابان والدول الإفريقية، وعرض سياسات وإستراتيجيات التعليم والبحث العلمي لبلدان الدول الإفريقية، والإجراءات المتبعة لربط تلك الإستراتيجيات بخطط التنمية. كما يعقد المؤتمر على مستوى وزراء التعليم العالى والبحث العلمى.



وخلال فعاليات المؤتمر يتم عرض إستراتيجية تطوير منظومة العلوم والتنمية التكنولوجية في مصر، وربطها بخطة التنمية المستدامة 2030.



كما تشارك قيادات فى اجتماعات مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7" والذي يعد منصة مهمة لدعم إفريقيا وتطلعاتها التنموية.



ومن المقرر أن يستهل وزير التربية والتعليم جولته بزيارة عدد من المؤسسات البحثية والعلمية في طوكيو، كما يعقد لقاءات مكثفة مع المسئولين اليابانيين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي؛ لبحث تنمية العلاقات العلمية والبحثية بين القاهرة وطوكيو، حيث من المقرر أن يلتقي الوزير مع رئيس جامعة هيروشيما اليابانية لبحث إمكانية التعاون فيما بينها وجامعة الجلالة في مصر.



كما يقوم مسؤولو الوزارة أيضًا بزيارة جامعة طوكيو يتفقد خلالها منشآت الجامعة والمعامل البحثية فيها والتخصصات العلمية التي تشملها، فضلًا عن عقد مباحثات مع المسئولين في الجامعة حول آليات التعاون العلمي والبحثي، وتبادل الخبرات بين جامعة طوكيو والجامعات المصرية، بالإضافة إلى أنه من المقرر إجراء مباحثات حول توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة طوكيو ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتدريب الكوادر المصرية في هذا المجال.



وعلى هامش الزيارة لليابان من المقرر أن يقوم مسؤولون بالتعليم العالى والبحث العلمى بزيارة للمكتب الثقافي المصري بطوكيو؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل، ورعاية المبعوثين المصريين في اليابان، وتوفير كل سبل الراحة لهم، والوقوف على أبرز الأنشطة التي يقوم بها، وخاصة في نشر الثقافة والحضارة المصرية.