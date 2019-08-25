نقيب المعلمين يطالب بمعاقبة ضابط الشرطة المعتدي على معلمة بالإسماعيلية

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين ببورسعيد، يفيد بتعدي ضابط شرطة على إحدى المعلمات المنتدبات من محافظة بورسعيد إلى إحدى لجان الثانوية العامة بالإسماعيلية لتأدية عملها كملاحظ.



وعلى الفور، وجه الزناتي كلًا من على الألفي رئيس النقابة الفرعية للمعلمين ببورسعيد، ومحمد حسين أمين صندوق النقابة الفرعية للمعلمين بالإسماعيلية، بمتابعة ملابسات الواقعة والاطمئنان على حالة المعلمة، وتحريك محامي من النقابة الفرعية لحصول المعلمة على حقوقها كاملة.



تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام ضابط شرطة باقتحام لجنة الثانوية العامة بمدرسة أم الأبطال الثانوية بنات بالإسماعيلية، وتعدى على سها يوسف الفرا المنتدبة من بورسعيد لتأدية عملها كملاحظ في تلك المدرسة بالإسماعيلية لفظيًا، زاعمًا أنها سرقت تليفون محمول من طالبة، كما حاول اصطحاب الزميلة إلى قسم الشرطة ووضع الكلبشات في يديها بالمخالفة للقانون ، كل ذلك أمام أحمد إبراهيم أحمد رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة الذي تصدى للضابط ورفض بشدة محاولاته باصطحابها لقسم الشرطة دون إذن من النيابة العامة، مما أسفر عن سقوط المعلمة ونقلها إلى مستشفى بورسعيد الأميري من قبل النقابة الفرعية للمعلمين ببورسعيد، حيث تواجد معها رئيس النقابة الفرعية وعدد من أعضاء النقابة حتى امتثلت للشفاء.



من جانبه، أمر اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، نائب مدير الأمن بالاستعلام عن الواقعة، والتحقيق العاجل والفوري مع الضابط.



وناشد نقيب معلمي مصر، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمتابعة التحقيق في تلك الواقعة.