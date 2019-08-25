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مرأة

بالأبيض.. هنادي مهنى تشعل انستجرام

الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:02 م
هنادى مهنى
هنادى مهنى
القسم الميدانى
نشرت الفنانة الصاعدة هنادى مهنى عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى صورة جديدة.

وظهرت "هنادى" فى الصورة بشعر ناعم كالحرير، واعتمدت مكياجًا هادئًا يبرز ملامحها.

ولاقت الصورة العديد من التعليقات الإيجابية من قبل متابعى هنادى مهنى على انستجرام، وجاء من بينها: جميلة، ياروحى، منورة ماشاء الله، احلى حاجة ف الكون.

وشاركت هنادى مهنى، خلال السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "زلزال" الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان، وتجسد من خلاله شخصية تدعى "أمل" تعيش قصة حب مع بطل العمل.

مسلسل "زلزال" من بطولة الفنان محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري وحسام داغر وهنادي مهنى، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

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