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أخبار العالم

آبي خلال اجتماعه مع ترامب : نتطلع لتعميق التحالف مع واشنطن

الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:16 م
صدى البلد
أ ش أ
أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن تطلعه لبحث سبل تعميق التحالف مع الولايات المتحدة ومناقشة الوضع الإقليمي بما في ذلك قضية كوريا الشمالية وإيران، جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بفرنسا.

وقال آبي - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم /الأحد/ -" إن هذا الاجتماع يعد فرصة جيدة لمناقشة التجارة الثنائية والعلاقات الاقتصادية بين البلدين".

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب" إنه سيتم التوصل قريبا لاتفاقية تجارة مع اليابان، واصفا إياها بأنها ستكون "اتفاقية كبرى".

وحول اتفاق قادة مجموعة الدول السبع الكبرى اليوم على تكليف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتوجيه رسالة إلى إيران فيما يخص ملفها النووي، قال الرئيس ترامب" إنه لم يناقش هذا الأمر"، كما أعرب ترامب عن تأييده لتواصل ماكرون وآبي مع إيران، قائلا:" لا يمكننا منع أحد من إجراء محادثات، إذا أرادوا التحدث يمكنهم فعل ذلك".

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