غدًا.. انطلاق فعاليات ملتقى ومعرض العمرة في جدة

تنطلق غدًا فعاليات (ملتقى ومعرض العمرة) الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة السعودية بمركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات، تحت رعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.





وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن ملتقى ومعرض العمرة هو الحدث الأكبر من نوعه في هذا المجال، حيث يحفل الملتقى بأكثر من 22 جلسة وورشة عمل إضافة إلى الدورات التدريبية التي يقدمها خبراء واستشاريون في مجال خدمة ضيوف الرحمن، كما تشارك 160 شركة ومقدم خدمة بقطاع خدمات العمرة في المعرض لعرض ابتكاراتها، ومنتجاتها التي تقدمها للمعتمرين.



وأضاف نائب وزير الحج والعمرة أن ملتقى ومعرض العمرة يستهدف الشركات المحلية والعالمية المتخصصة، حيث سيشهد معرض وملتقى العمرة عقد شراكات استراتيجية بين مقدمي الخدمات اللوجستية والتكميلية، وشركات ومؤسسات خدمة معتمري الداخل والخارج.



وأكد الدكتور مشاط أن الملتقى يهدف إلى مواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم وإثرائها، ليتسنى للعاملين في هذا القطاع الحيوي تبادل الخبرات، والتشجيع على الابتكارات وعقد الشراكات الاستراتيجية بين مقدمي الخدمات المباشرة لضيوف الرحمن وقطاع الخدمات اللوجستية والخدمات التكميلية والاستفادة من الفرص الطموحة في مجال خدمة المعتمرين و مواكبة الأعداد المتزايدة كل عام في أعداد المعتمرين والزوار.



ويتوقع أن يستقطب الملتقى أكثر من 20،000 زائر خلال أيام الملتقى، وسط منظومة متكاملة من شركات الطيران العاملة في مجال نقل ضيوف الرحمن، وشركات السفر، والفنادق، وشركات تأجير السيارات، المستشفيات والعيادات، وشركات التأمين الصحية، والبنوك، وشركات التغذية، والمطاعم وشركات المأكولات السريعة، وشركات الشحن والتغليف، وشركات خدمات العمرة، وشركات التكييف، و غيرها من المجالات.