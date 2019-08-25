العالم معجب بتجربة مصر.. الصحة العالمية تدرس تطبيق 100 مليون صحة دوليا.. نواب: ستضع خريطة لعلاج الأمراض فى مصر وترتقي بالمنظومة

فرج عامر: العالم يدرس حملة 100 مليون صحة لتطبيقها

برلمانى:حملة 100 مليون صحة أول مشروع قومى يحقق إنجاز فى فترة وجيزة

نائب:الرئيس السيسى استطاع اقتحام ملف فيروس سى بهدف القضاء عليه





أشاد عدد من النواب بتصريحات مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، التى اكد فيها أن المنظمة تدرس حاليا كيفية الاستغلال الامثل لحملة "100 مليون صحة" خارجيا وعلى المستوى العالمي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في مصر، وأكدوا أن هذه الحملة تعتبر بداية لوضع منظومة صحية فى مصر على أساس سليم لمعرفة أسباب انتشار الأمراض ونسبة المصابين بالسكر والضغط والقلب ، كما أشاروا إلى أن الإرادة السياسية لدينا مصممة على نجاح حملة 100 مليون صحة، حتى تصبح مصر خالية من الأمراض تماما.





فى البداية وصف المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب تصريحات مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم التى أكد فيها أن المنظمة تدرس حاليا كيفية الأستغلال الامثل لحملة "100 مليون صحة" خارجيا وعلى المستوى العالمي وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في مصر إنما هو دليل قاطع على نجاح هذه المبادرة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسى والتى اصبحت تحظى باهتمام اقليمى وعالمى كبيرين.





وقال عامر فى بيان له: "سنناقش الحملة ونتعرف على التقدم الذي حققته مصر ومستقبل الحملة وما يمكننا تعلمه منها، وذلك على مستوى الدول الأخرى من خلال الاتفاقيات التي قدمتها المنظمة من قبل، والتي تؤكد أن مصر لديها رغبة قوية في مساعدة الدول الأخرى وان أبرز أسباب نجاح الحملة هو مسئولية الدولة على مستوى عال نحو المواطنين.





وقال النائب مجدى مرشد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن حملة 100 مليون صحة تعتبر أول مشروع قومى لإصلاح الأوضاع الصحية فى مصر ، مشيرا إلى أنه لأول مرة يتم عمل مسح لـ100 مليون مواطن فى فترة وجيزة ، مما يعتبر إنجاز فى حد ذاته.





وأشار مرشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه الحملة تعتبر بداية لوضع منظومة صحية فى مصر على أساس سليم لمعرفة أسباب انتشار الأمراض ونسبة المصابين بالسكر والضغط والقلب ، كما أن هذه الحملة ستساهم فى شبه القضاء على فيروس سى.





وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه لم يحدث من قبل ان يكون هناك مسح شامل لـ100 مليون مواطن فى أى دولة من الدول النامية الأقل إهتماما بالصحة.





كما أوضح أن منظمة الصحة العالمية مهتمة بصحة دوب العالم ، وجدوا فى حملة 100 مليون صحة بمصر تجربة نموذجية جيدة تسعى المنظمة لتطبيقها فى كل دول العالم ، مشيرا إلى أن هذه الحملة ستضع خريطة لعلاج الأمراض فى مصر والإرتقاء بمنظومة الصحة.





وقال النائب حاتم عبد الحميد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن الرئيس السيسى استطاع ان يقتحم بجدارة ملف فيروس سى بهدف القضاء عليه ، مشيرا الى اننا نستطيع القضاء عليه كما قضينا من قبل على شل الأطفال.





وأشار عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الرئيس السيسى وجه وزارة الصحة بإطلاق حملة 100 مليون صحة ، واستطاعت الحملة أن تجرى الكشف على أكثر من 50 مليون مواطن ، قائلا : "أتحدى أى دولة تستطيع ان تعالج 10 الاف مواطن على نفقتها.



