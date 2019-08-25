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مقتل مسؤول أفغاني بارز على يد "طالبان"

الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:14 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد مسؤولون بمقاطعة "سمنجان" الأفغانية اليوم /الأحد/ مقتل عضو بمجلس المقاطعة؛ بعدما اختطفته جماعة "طالبان" بمقاطعة "بغلان".

وأوضحت الشرطة أنه تم العثور على جثمان المسؤول حليم سادات بشمال مقاطعة بغلان صباح اليوم، موضحة أن "طالبان" احتجزته كرهينة إلى جانب ثلاثة آخرين، إلا أنه لا توجد أي معلومات عنهم حتى الآن.

وذكرت شبكة "طلوع" الأفغانية أن المختطفين الثلاثة هم قادة قبليين في "سمنجان" اختطفتهم "طالبان" من الطريق السريع الواصل بين المقاطعة ومقاطعة "بغلان"، ولم تعلق جماعة "طالبان" بشكل منفرد على الحادث.

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