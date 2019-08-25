هدى زكريا: مصر على مر التاريخ تأخذنا إلى إفريقيا فعشقناها وعشقتنا

قالت الدكتور هدى زكريا، عضو المجلس الأعلى للإعلام، إن قارة إفريقيا تعد من أغنى القارات فى العام بثرواتها ومواردها، لكن سكانها أكثر من يعانون فى العالم أجمع.



وأضافت هدى زكريا، خلال كلمتها فى افتتاح الدورة الـ 44 للإذاعيين الأفارقة أن مصر على مر التاريخ تأخذنا إلى إفريقيا فعشقناها وعشقتنا.



وشددت عضو المجلس على أهمية عودة مصر إلى دورها ومكانتها فى إفريقيا من جديد بعد أن فقدته فى أعقاب عام 1994.

