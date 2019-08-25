مجلس الشباب المصرى يطلق حملة لتطوير المجتمعات المحلية

شارك عدد من شباب مجلس الشباب المصري بالبساتين على مدار اليوم وأمس في خطة المجلس لتطوير المجتمعات المحلية بطلاء أسوار مجمع مدارس الجلشاني بحي البساتين، بالتعاون مع اللواء محمود ضياء رئيس حي البساتين، استعدادا لحلول العام الدراسي الجديد.



جاء هذا ضمن فعاليات مبادرة "خليك إيجابي" التي أطلقها المكتب التنفيذي لمجلس الشباب المصرى بحي البساتين تحت شعار "سنجعل من البساتين بساتين حقيقية" بقيادة حسام عصران المنسق العام للمجلس بالبساتين وأمنية أيمن المدير التنفيذي للمجلس بالحي ومشاركة مجموعة من كوادر وشباب المجلس.



