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فيديوجراف | تحدي المرونة الجديد يثير ضجة على السوشيال ميديا

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:01 م
صدى البلد
كريم عاطف
ظهرت العديد من التحديات بين الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا مثل فيس بوك وتويتر وسناب شات وإنستجرام.

ومن بعد تحديات رقصة «كيكي» الذي اجتاح السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة و«غطاء الزجاجة» و«لون الفستان أو الحذاء»، ينطلق الآن تحد جديد لمعرفة درجة مرونة الجسم وهو تحدي المرونة أو تعرف تحط إيدك ورا ضهرك.

يشبه التحدي حركة الأيدي للصلاة عند الهنود والصينيين، لكن "معكوسة"، حيث يتم "ليّ" اليدين وراء الظهر ليقابل الكفين بعضهما.

في هذا الفيديوجراف تعرف على عدد من المعلومات عن هذا التحدي الجديد.

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