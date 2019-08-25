أصحاب مصانع الجلود: المواصلات ونقص المياه مشكلات رئيسية في الروبيكي .. فيديو

نقلت محافظة القاهرة منذ فترة مدابغ جلود سور مجرى العيون بحي مصر القديمة إلى مدينة الروبيكي بالعاشر من رمضان، وذلك ضمن خطة الدولة، لتطوير الصناعة ونقلها لبيئة صناعية لا تضر بالمواطنين.



وبعد نقل مصانع الجلود إلى مدينة الروبيكي يعاني أصحابها من بعض المشكلات الخاصة بسبب نقص بعض الخدمات الأساسية التي عبروا عن معاناتهم بسببها لــ صدى البلد.



في البدايه يقول عصام حسين صاحب أحد مدابغ الجلود بمنطقة الروبيكي بالعاشر من رمضان لعدسة صدى البلد، أن من أهم الخدمات غير المتوفرة بالمنطقة هي عدم توافر وسائل مواصلات كافية، لنقل العمال من أماكن سكنهم إلى أماكن عملهم حيث يتوافر ستة اتوبيسات لنقل اكثر من عشرة آلاف عامل موضحا أن أجر العامل اليومي لا يكفي لاستخدام بعض وسائل المواصلات الأخرى.



وأضاف أن مشكلة المياه هي من أكبر المشاكل التي نعاني منها في هذه المنطقة، حيث إن مهنة الجلود تعتمد في الأساس على استخدام المياه بوفرة، ولكن فوجئنا بعد نقلنا إلى منطقة الروبيكي أنه توجد حصة صغيرة ثابتة من المياه خاصة بكل مدبغة وفي حال استخدامها يتم قطع المياه عن المدبغة، موضحا أن قطع المياه يتسبب في تلف الجلود.





وأوضح أن مهنة الجلود تحتاج إلى تنشيف عن طريق ماكينة خاصه وتوجد هذه الماكينه في المدابغ الكبيره لأنها باهظة الثمن ولا يمكن شراؤها في المدابغ الصغيرة، ويكون البديل لها تعرض الجلود إلى الهواء الطلق واشعة الشمس وبعد نقلنا إلى مدينة الروبيكي فوجئنا بمنع وضع الجلود خارج الورش وعدم توافر أسطح داخل المدابغ مما أثر على جودة الجلود.



وطالب المسئولين بسرعة حل المشكلات التي تواجه مهنة صناعة الجلود بمنطقة الروبيكي بالعاشر من رمضان وتوفير الراحة للعاملين بها لتشجيعهم على الاستمرار في هذه المهنة وعدم اندثارها.