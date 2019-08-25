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تعليم

استمرار التنسيق الداخلي بألسن عين شمس بالتعاون مع اتحاد الطلاب

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:02 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
ياسمين سامي - كريم ناصر
تواصل كلية الألسن بجامعة عين شمس فعاليات تنسيق الرغبات للطلاب الجدد تحت رعاية د. سلوى رشاد، القائم بأعمال عميد الكلية، وسط أجواء هادئة، حيث قام اتحاد طلاب الكلية بتقديم المساعدة للطلاب الجدد وشرح الأقسام وشروط الالتحاق بها.

وعلى جانب آخر قامت إدارة الأمن الإداري بالكلية بنشر أفرادها في أرجاء الكلية لضمان حفظ الأمن والعمل على سرعة التعامل مع التكدسات والاستجابة لأي طارئ قد يشوب عملية تنسيق الرغبات الداخلية بالكلية.

وفي سياق متصل قامت إدارة الكلية بتخصيص مدرجين لاستقبال الطلاب الجدد، ليباشر طلاب الاتحاد مهامهم الموكلة إليهم، للإجابة عن استفسارات الطلاب الجدد وأولياء أمورهم وتقديم شرح مبسط عن الأقسام وفرص المنح الخارجية التي تقدمها تلك الأقسام بالتعاون مع سفارات بلدان تلك اللغات.

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