بعد فرض رسوم لزيارتها.. الدلافين تهجر مكانها وتقترب من ساحل شمال الغردقة

في مطلع الشهر الماضى أصدرت وزارة البيئة قرارًا بفرض رسوم على زيارة مناطق شعاب العرق والفانوس التابع لمحمية الجزر الشمالية الشهيرة بالغردقة، والمعروف عنها تواجد الدلافين باستمرار حتى لقب منظمو الرحلات السياحية المحمية بـ بيت الدلافين، حيث كان الغرض من القرار تكرار تجربة بيت الدلافين صمداى بمرسى علم والتى حازت على اعجاب كل دول العالم عند مشاركتها بمؤتمر الأطراف باتفاقية التنوع البيولوجي بشرم الشيخ، ولكن الغريب ان الدلافين هربت من هذا المكان إلى مكان آخر بعد تطبيق الرسوم.



ويقول سيد الشنشنى منظم رحلات سياحية ان القرار لم يأت على هوى منظمى الرحلات السياحة خاصة وان الرسوم كانت مرتفعة حيث بلغ رسم زيارة السائح المصرى 50 جنيها والاجنبى من 5 إلى 25 دولار حسب طول المركب وقد أحجم العشرات من ملاك اللنشات السياحية ومراكز الغوص بالغردقة على تنظيم رحلات غطس وسنوركلينج لهذه المنطقة نظرا لارتفاع تكلفة الرحلة .



وأوضح إبراهيم على "ريس لنش سياحى" أن القرار يحتاج فترة انتقالية لإضافة الرسوم بينما التطبيق كان بشكل مفاجئ، ما أدى لارتفاع التكلفة وهو ما دفع اللنشات للإحجام عن زيارة المنطقة لارتفاع التكلفة.



وكشف محمود الشامى ريس مركب عن مفاجأة لم يكن أحد يتوقعها ورصدها قائدو المراكب السياحية ولنشات الرحلات اليومية، قائلا: "انه سبحان الله بعد فرض زيارة الرسوم لزيارة أماكن وجود الدلافين بشعاب العرق والفانوس بالغردقة، هجرت الدلافين أماكن تواجدها واتجهت لتسكن بالقرب من الساحل شمال الغردقة وبالتحديد أمام منطقة الهلال.



كما أكد حسين الشريف ريس مركب ان الدلافين هجرت شعاب العرق والفانوس الى المكان الجديد واغلب منظمى الرحلات يتجهون الى المكان الجديد شمال الغردقة بالقرب من الساحل داخل لاجون قريب من الشاطئ بمنطقة الهلال .



من جانبه قال الباحث البيئى بمحميات البحر الأحمر الدكتور أحمد غلاب أن تكرار تجربة بيت الدلافين بشعاب صمداى بمرسى علم جاء بعد اهتمام العالم بالتجربة المصرية في الحفاظ على اكبر تجمع للدلافين وإدارة المحميات بالبحر الأحمر إدارة بيئية مستدامة مما كان له وزنه وثقله فى العالم، موضحا أن اهتمام وزارة البيئة بـ صون الموارد الطبيعية للبلاد فى كل مكان جعلها توافق على المقترح المقدم لها من إدارة المحمية بإقرار رسوم للزائرين بمنطقتي الفانوس والعرق بمحميات الجزر الشمالية ومن المتوقع تنفيذ القرار اوائل العام الجديد 2019 .



وأكد غلاب أن حماية الدلافين بمنطقة الجزر الشمالية بالبحر الأحمر وأساليب رصد سلوكياتهم علاوة على سبل الإدارة المستدامة للمنطقة لحماية مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي وفق آليات التنمية المستدامة هو أمر لابد من اتباعه لاننا نحمى التنوع البيولوجى فى تلك المنطقة المهمة جدا والتى تمثل اكبر تجمع للدلافين بالبحر الأحمر.