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محافظات

محافظ البحيرة يتابع مبادرة أسبوع الصيانة والنظافة بجميع المدارس

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:10 م
صدى البلد
جمالات الدمنهوري
تواصل مدارس محافظة البحيرة فعاليات أسبوع النظافة على مستوى ١٨ إدارة تعليمية، التي انطلقت أمس "السبت" وحتى يوم ٥ من شهر سبتمبر المقبل لإظهار المدارس بالشكل الجمالي والحضاري اللائق، استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وجه اللواء هشام آمنة -محافظ البحيرة- بتضافر جميع الجهود والتنسيق بين كل الجهات المعنية وقيام مديري الإدارات التعليمية بتشكيل لجان بكل إدارة برئاسة وعضوية مديري ورؤساء كل من أقسام (الشئون المالية والإدارة – منسق اللا مركزية بالإدارة – رؤساء أقسام المراحل التعليمية المختلفة – عضو من مكتب المتابعة – مسؤولي المباني والأمن بالإدارة – موجة مالي وإداري) لمتابعة أعمال أسبوعي النظافة ومدى جاهزية المدارس للعام الدارس الجديد ٢٠٢٠-٢٠١٩ م، مؤكدا ضرورة المتابعة المبدانية لأعمال المبادرة والالتزام بتنفيذ أهدافها.

وأوضح بأنه وفقًا للمبادرة تقوم كل مدرسة بتنفيذ عدة محاور منها تقليم الأشجار ودهان الأسوار بالعلم الوطني يحتوى على النسر بالإضافة الى استكمال أعمال الصيانة والنظافة بالمدارس والاهتمام بالنظافة الداخلية للمباني والنظافة حول مبنى المدرسة وإزالة التراكمات الداخلية والخارجية ومراجعة الأثاث المدرسي ونظافة الأفنية والأسوار والطرقات والفصول ودورات المياة وطفايات الحريق.

وشدد المحافظ على التأكد من صلاحية ومتابعة جميع الإجراءات الخاصة بصيانة بالوعات الصرف الصحي والوصلات الكهربائية وجميع مخارج الكهرباء وتأمينها مع عمل الصيانة اللازمة للبوابات وغسيل خزانات المياة وتطهيرها بالإضافة إلى رفع جميع الرواكد الخشبية ومتابعة النوافذ وسلامتها واستبدال التالف منها وتقليم الأشجار والحدائق وزيادة المساحات الخضراء ومتابعة سلامة قوائم الملاعب والأجراس والشبابيك والتأكد من تواجد جميع السجلات بالمدرسة.

محافظ البحيرة يتابع مبادرة أسبوع الصيانة والنظافة بجميع المدارس
محافظ البحيرة يتابع مبادرة أسبوع الصيانة والنظافة بجميع المدارس
محافظ البحيرة يتابع مبادرة أسبوع الصيانة والنظافة بجميع المدارس
محافظ البحيرة يتابع مبادرة أسبوع الصيانة والنظافة بجميع المدارس
محافظ البحيرة يتابع مبادرة أسبوع الصيانة والنظافة بجميع المدارس
محافظ البحيرة يتابع مبادرة أسبوع الصيانة والنظافة بجميع المدارس
محافظ البحيرة يتابع مبادرة أسبوع الصيانة والنظافة بجميع المدارس
محافظ البحيرة يتابع مبادرة أسبوع الصيانة والنظافة بجميع المدارس
محافظ البحيرة يتابع مبادرة أسبوع الصيانة والنظافة بجميع المدارس
محافظ البحيرة يتابع مبادرة أسبوع الصيانة والنظافة بجميع المدارس

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