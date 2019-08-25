محافظ المنيا يحيل مسئولي المرتبات بتعليم سمالوط للنيابة العامة

أحال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مسئولي قسم المرتبات بإدارة سمالوط التعليمية، للنيابة العامة، وذلك لصرفهم مبالغ مالية "عبارة عن مرتبات لمدرسين منقطعين عن العمل بالإدارة دون وجه حق، وبالمخالفة للقوانين والقواعد المالية المنظمة لذلك.



وقال أمير زيدان، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، إنه بالفحص تبين قيام المختصين بقسم الماهيات بإدارة سمالوط التعليمية بصرف مبالغ مالية لعدد من المدرسين المنقطعين عن العمل دون وجه حق وفقًا لفترات زمنية مختلفة بما يعد جريمة يعاقب عليها القانون.



وأكد المحافظ، أنه لا أحد فوق القانون ومن الواجب تفعيل الرقابة والمتابعة لضبط أداء الجهاز الإداري بالمحافظة، ومشددًا على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من تسول له نفسه مخالفة قواعد وضوابط مباشرة الوظيفة العامة.

