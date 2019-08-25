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صحة أسوان تنظم ندوات للتوعية بأمراض الصيف والاكتشاف المبكر لسرطان الثدي.. صور

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:06 م
صحة أسوان تنظم ندوات
صحة أسوان تنظم ندوات تثقيفية للتوعية بأمراض الصيف
شاذلى عبد الفتاح
نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان سلسلة من المؤتمرات والندوات التثقيفية الخاصة بأمراض الصيف وذلك على مستوى جميع الوحدات الصحية بالمحافظة تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان.

من جانبه أشار الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن هذه الندوات تأتى فى إطار الجهود المبذولة لمكافحة أمراض الصيف والنزلات المعوية وذلك بمركز طبى السيل .

وقال إيهاب حنفى إن هذه الندوات تهدف إلى دعم ورفع الوعى الثقافى لدى أهالى ومواطنى أسوان بهذه الأمراض والتوعية بأنواعها وأسبابها، بالإضافة إلى إستعراض أعراضها وطرق الوقاية منها وأساليب وطرق علاجها .

وتابع إيهاب حنفى بأنه بالتوازى مع ذلك تم عمل ندوة تثقيفية بوحدة سلوا بحرى عن الإكتشاف المبكر لسرطان الثدى للتوعية بضرورة الكشف في الحملات التى يتم تنفيذها بهذا الشأن لأهميتها في الحفاظ على صحة المرأة من أى أمراض بالشكل المطلوب .
صحة أسوان تنظم ندوات للتوعية بأمراض الصيف والاكتشاف المبكر لسرطان الثدي.. صور
صحة أسوان تنظم ندوات للتوعية بأمراض الصيف والاكتشاف المبكر لسرطان الثدي.. صور
صحة أسوان تنظم ندوات للتوعية بأمراض الصيف والاكتشاف المبكر لسرطان الثدي.. صور
صحة أسوان تنظم ندوات للتوعية بأمراض الصيف والاكتشاف المبكر لسرطان الثدي.. صور
صحة أسوان تنظم ندوات للتوعية بأمراض الصيف والاكتشاف المبكر لسرطان الثدي.. صور

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